ألمانيا تسجل 43 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الخميس، عن أن معدل انتشار الإصابة بعدوى كورونا في ألمانيا بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام ارتفع على نحو طفيف إلى 207.4 إصابة، مقابل 205.5 إصابة أمس الأربعاء و280.3 قبل أسبوع، و439.2 قبل شهر.

وحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها مكاتب الصحة في أنحاء ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42 ألفا و770 حالة، مقابل 44 ألفا و927 حالة قبل أسبوع.

وتشير هذه الإحصائية إلى الوضع حتى الساعة الخامسة والربع من صباح اليوم.

ويتوقع المعهد تراجع أنشطة الاختبارات والتسجيل خلال فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، مشيرا إلى أنه لهذا السبب قد تعطي الأعداد الرسمية المعلنة صورة غير مكتملة عن وضع كورونا في ألمانيا.

وسجل المعهد 383 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 425 وفاة يوم الخميس الماضي.

وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 7 ملايين و109 آلاف و18 حالة، ويمكن أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بصورة واضحة نظرا لأن الكثير من حالات العدوى لا يتم ملاحظتها.

يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 يناير عام 2020

وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مائة ألف نسمة 3.15 مقابل 3.18 أمس.

وتم تسجيل أعلى مستوى لهذا المعدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) بواقع 15.5 حالة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الإصابة 6 ملايين و332 ألفا و300 شخص فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب الإصابة بالعدوى إلى 111 ألفا و602 شخص.