الخميس 30 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل «قهوجي المعصرة»

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الخميس، حبس متهم قتل قهوجي، لمدة 15 يومًا على  ذمة التحقيقات؛ بسبب  خلافات حول رش المياه.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المعصرة، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة بالبطن. 

وبعد إجراء التحريات تبيَّن أن المتوفى كان يجلس على أحد المقاهي وأثناء قيام القهوجي برش المياه أمام المقهى طالت المياه سيارة المتهم ونشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها المتهم باستلال سلاح أبيض وطعن المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رش الميه قهوجي المعصرة تجديد حبس قاض المعارضات محكمة جنح حلوان

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وائل لطفي

رسائل الصعيد

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