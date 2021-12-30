الخميس 30 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يسرق الدراجات البخارية في دار السلام

حبس
حبس

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الخميس، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدراجات النارية، ومصادرة المضبوطات.

كان أدلى المتهم بسرقة الدراجات النارية باعترافات تفصيلية أمام نيابة دار السلام الجزئية، مؤكدًا ارتكابه واقعتين بنفس الطريقة وأنه يعمل بمفرده دون شركاء، ويتصرف في المسروقات بالبيع.

وقال المتهم إنه يستغل خلو المكان من المارة ويسرق الدراجات النارية، بتوصيل الأسلاك، ويفر بها هاربًا ولم يكن يعلم بوجود كاميرات أمام العقار.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من مواطن يفيد اكتشافه سرقة دراجة نارية يمتلكها حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبيَّن أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة، وتم ضبطه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

عاطل منطقة دار السلام الدراجات البخارية نيابة دار السلام الجزئية التحقيقات مصادرة المضبوطات

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وائل لطفي

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