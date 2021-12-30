إنهاء مهام والى تونس وتكليف كمال الفقى بخلافته

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أمرين بإنهاء تكليف الشاذلي بوعلاق بمهام والي تونس وتكليف كمال الفقي بخلافته.

وذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أنهى مهام والي تونس، حسبما أعلنت صفحة الرئاسة الرسمية على "فيسبوك"، الخميس.

وقال بيان الرئاسة التونسية المقتضب إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر أمرين رئاسيين يقضيان تباعًا بإنهاء تكليف السيد الشاذلي بوعلاق بمهام والٍ بولاية تونس.

وأوضح البيان أن سعيّد كلف كمال الفقي بمهام والي تونس.