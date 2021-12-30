العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في الإسكندرية.. والنيابة تأمر بالتشريح

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفلة بجثمانها آثار تعذيب عقب العثور عليها أعلى كوبري بمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الرمل ثان، يفيد العثور على جثة طفلة مجهولة، أعلى كوبرى المشاة بعزبة المهاجرين بمحور المحمودية.

وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن من الفحص العثور على جثة طفلة ترتدى كامل ملابسها وملفوفة في بطانية.

وبمناظرة الجثة تبيَّن أنها لطفلة في العقد الأول من العمر حوالي 7 سنوات، ترتدى كامل ملابسها عبارة عن بنطلون جينز و"تي شيرت" أبيض، بها آثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه والرقبة، فضلًا عن آثار قيد باليدين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وأمر المستشار أحمد سمير غيث، رئيس نيابة الرمل ثان، بسؤال شهود الواقعة، وتشريح جثة الطفلة لبيان سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وطلب تحريات المباحث.