إصابة 4 سيدات ولاعب كرة بطريق قرية جنس بمركز طامية بالفيوم

أصيب 4 سيدات ولاعب كرة قدم بمركز شباب كفرمحفوظ، بمحافظة الفيوم، إثر اصطدام سيارة أجرة صندوق بأخرى تاكسي بسبب ضيق الطريق والسرعة الزائدة للسيارة الأجرة عند قرية جنس التابعة لمركز شرطة طامية.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة اصطدام سيارتين ببعضهما عند قرية جنس وأسفر الحادث عن إصابة 4 سيدات ولاعب كرة قدم بمركز شباب كفرمحفوظ بطامية بالفيوم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم، رئيس مباحث المركز، وتبين من خلال المعاينة الأولية اصطدام سيارة أجرة صندوق بأخرى تاكسي، حيث كانت السيارة الأجرة تقل عددا من لاعبي مركز شباب كفرمحفوظ أثناء عودتهم من مركز سنورس.

ونقلت سيارة مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.