9.5 مليون إصابة بكورونا فى إفريقيا

ذكرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في القارة، ارتفع إلى 9 ملايين و548 ألفًا و141 إصابة، كما سجلت 227 ألفًا و650 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة.

وأوضحت المراكز في أحدث إحصائيات صادرة اليوم الأربعاء أنه تم إعطاء أكثر من 185 مليونًا و502 ألف و904 لقاحات في جميع أنحاء القارة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 8 ملايين و532 ألفًا و90 متعافيًا، بينما يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.



ومن جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية دعمها لدول جنوب إفريقيا التي تواجه فرض حظر على الطيران من قبل عدد متزايد من البلدان بسبب متحور أوميكرون، ودعت الدول لإبقاء الحدود مفتوحة معها.

وذكرت المنظمة- في تقرير لها اليوم الأربعاء في جنيف- أن قيود السفر قد تلعب دورًا في الحد بشكل طفيف من انتشار فيروس كورونا، ولكنها في الوقت ذاته تضع عبئًا ثقيلًا على الأرواح وسبل العيش.

وأضافت أنه إذا تم تنفيذ القيود فيجب ألا تكون تدخلية بشكل غير ضروري، وأن تستند إلى أسس علمية ولوائح الصحة الدولية التي تعد صكًا ملزمًا معترفًا به من قبل أكثر من 190 دولة من أعضاء المنظمة.. لافتًا إلى أن الدول ستنضم إلى جلسة خاصة تنظمها هذا الأسبوع لمناقشة كيفية الاستعداد الجماعي والاستجابة بشكل أفضل للأوبئة.

وأكدت المنظمة أن جنوب إفريقيا وبوتسوانا قامتا بسرعة وشفافية بإبلاغ العالم بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.. مشددة على أهمية دعم البلدان المفتوحة ببياناتها لأن هذه الطريقة الوحيدة لضمان حصول العالم على البيانات المهمة في الوقت المناسب.