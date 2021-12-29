حزب حماة الوطن يطلق مبادرة لدعم ذوى الهمم بشمال سيناء

بحث محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الأربعاء، مع أمين حزب حماة الوطن بشمال سيناء المهندس هيثم رحمي، تفعيل بروتوكول بين المحافظة والحزب لتنفيذ مبادرته "وطن بلا إعاقة "، لخدمة ودعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم انطلاقًا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهم لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد المهندس هيثم رحمي أن المبادرة تأتي انطلاقًا من دور الحزب المجتمعي بتوجيهات رئيس الحزب الفريق جلال الهريدي بضرورة تذليل احتياجات ذوى القدرات والهمم بالمحافظة وتوفير سبل الدعم المختلفة لهم تحت رعاية المحافظ.

وأشار إلى أن المبادرة تعد الأولى بمحافظة شمال سيناء على مستوى الجمهورية كنواة لتنطلق منها لتعميمها على باقي المحافظات، وأنها تستهدف كمرحلة أولى تركيب أطراف صناعية مجانًا لذوى القدرات والهمم من الإعاقات الحركية لرفع العبء المادي والمعنوي عنهم، حيث يتحمل الحزب كافة التكاليف اللازمة لتركيب الأطراف.

كما تستهدف المبادرة الكشف المبدئي على حدة إبصار طلاب المرحلة الابتدائية لاكتشاف مشاكل الإبصار مبكرًا، ويتم استهداف طلاب الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية والبدء بالمدارس الحكومية والتجريبية بالعريش كمرحلة أولى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالكشف واستكمال العلاج.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة على الإعداد لبدء تنفيذ المبادرة وإخطار الجهات المعنية لإبلاغ المستهدفين وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بتجميع الطلبات وعرضها.