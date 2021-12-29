الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى وفر 2 مليار جنيه

تموين
تموين

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن البدء في صرف تموين شهر يناير ٢٠٢٢ بداية من اليوم الأربعاء وقبل بدء الشهر بـ٣ أيام، موضحا أن نسبة الصرف بلغت ٢٪؜ حتى الآن، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب إتاحة السلع وتوافرها في مخازن الجملة ومنافذ صرف التموين والتي يزيد عددها على ٤٠ ألف منفذ.

وأعلن المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، عن انتهاء الوزارة من توصيل الغاز لـ٣٢٠٠ مخبز بلدي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار خلال عام ٢٠٢١، موضحا أن إجمالي عدد المخابز البلدية في مصر هي ٢٨ ألف مخبز بلدي يوجد منها حاليا ٦ آلاف مخبز تعمل بالغاز الطبيعي، كاشفا عن أن التحويل وفر ٢ مليار جنيه.

ونوه وزير التموين إلى أنه طلب من شركة الغاز أن يتم تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز في أي منطقة.

علي المصيلحي وزير التموين التموين الداخلية تموين يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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