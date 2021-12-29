«مراكب النجاة» تحسم ملف الهجرة غير الشرعية.. وآمنة: لم يخرج قارب واحد من البحيرة خلال 2021

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مفعلة بشكل كامل بنطاق المحافظة، والتى تهتم بتأهيل الكوادر الشابة وتوفير فرص عمل لها وتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات لتشجيع الشباب على العمل الحر وخفض البطالة وتحقيق مستقبل أفضل للشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشار محافظ البحيرة إلي الجهود الكبيرة التى تم تنفيذها على أرض الواقع للتوعية بمشاركة جميع الجهات المعنية ويأتي في مقدمتها حماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية، بجانب الإشارة إلى سبل الهجرة الآمنة النظامية التي تضمن كافة الحقوق القانونية لمن يرغب في الهجرة وتجنبه كافة مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وأكد أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في شتى القطاعات حيث أقيمت الكثير من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، مما جعلها علي خارطة اهتمام القيادة السياسية باعتبارها من المحافظات العريقة والتي تضم العديد من الثروات وموارد كبيرة تستحق أن تستثمر بسواعد أبنائها.

وأكد اللواء هشام آمنة أن البحيرة لم يخرج منها قارب هجرة غير شرعية من سواحلها خلال «2020-2021» ويرجع ذلك لجهود المحافظة باقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتوسع في مراكز التدريب والتأهيل و إتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مختلف المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم وإتاحة وتوفير فرص العمل للشباب

ورصدت «الدستور» أبرز جهود الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية..

تنفيذ برنامج (تكافل وكرامة) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين منه في المحافظة 124 ألف و186 مستفيد باجمالى مبالغ منصرفة 62 مليون جنيه كما بلغ عدد مستفيدين برنامج " كرامة " أكثر من 100 ألف مستفيد باجمالى مبالغ منصرفة 45 مليون جنيه، وتوزيع 3611 شهادة أمان للعمالة الغير منتظمة بالتعاون مع شركة التأمين ويحق للعامل صرفها بعد مرور 3 سنوات وفي حالة الوفاة الطبيعية يصرف مبلغ 10 آلاف من شركة التأمين أما في حالة الوفاة الناتجة عن حادث يصرف مبلغ 5000 جنيه، وانشاء ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنية وجونة التراكى بادكو لعدد 400 مركب ،وعمل نقاط لحرس الحدود فى الميناء لتفتيش وضبط المراكب ومراقبتها حيث يساعد ذلك فى السيطرة على الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع المحافظة ،ومشروع قرية بحراوية منتجة قروض صغيرة لمشروع تربية بط مكسوفي بقيمة 1500 جنية مقسمة الى "600 جنية سعر البط و900 جنية علف للبط " لكل امرأة معيلة أو شباب خريجين راغبين في إقامة المشروع .

كما تم توزيع مساعدات مالية على العمالة الغير منتظمة لعدد 95 ألف عامل، وتوفير سيارة تدريب العمالة التابعة للقوى العاملة فى قرى مبادرة حياة كريمة ،وعقد لقاءات جماهيرية مع الرائدات الريفيات والمجتمعيات وطلاب المدارس الفنية وشباب الجامعات والخريجين لتوعيتهم من مخاطر الهجرة الغير شرعية ،وعمل دورات وعقد ورش للرائدات الريفيات لتوعيتهم من مخاطر الهجره غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وتم عقد دورات بمركز التدريب المهنى حوش عيسى " معمل اللغات " الذى تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتعليم الشباب لغات أجنبية بشهادات معتمدة ومهن حرفية لإعدادهم وتمكينهم لسوق العمل بعدد (29) فرد بالدفعة الأولى ،وعمل دورات التفصيل والخياطة والملابس الجاهزة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،وانطلاق حملات طرق الأبواب منذ يناير الماضي بعدد 150 تابع للقرى بخلاف القرى والمراكز المصدرة للهجرة الغير شرعية كما تم الانتهاء من تدريب 150 رائدة بخلاف المتطوعين بالقرى وشملت الحملات مجموعه من التدريبات والألعاب التوعوية التي تبرز وتؤكد على خطورة الهجرة غير الشرعية.

كما تم تنفيذ ملتقي توظيف لمدة 3 أيام بعد إطلاق المبادرة لتوفير 1300 فرصة عمل للشباب، كما قامت المحافظة بتنظيم 2 ملتقى توظيفى للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقة للشباب بمشاركة 88 شركة لتوفير أكثر من 48835 ألف فرصة عمل للشباب من الجنسين بجميع المؤهلات، وتنفيذ المحافظة لمشروع بناء القدرات بالتعاون مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولى ( GIZ في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية وتحسين الظروف المعيشية بالمناطق العشوائية، وتعريف المواطنين باستمارة "نوّرت بلدك" الذي أطلقته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخارج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا ،ودعم التعليم الفنى بالمحافظة لإعداد خريجى المدارس الفنية لسوق العمل وكيفية تطبيق دراستهم فى إنشاء مشروعات تحقق لهم طوحهم دون التفكير فى الهجرة غير الشرعية من خلال برنامج دعم و تطوير التعليم الفني و التدريب لمهني TVET EGYPT في ٣ مدارس فنية زراعية ،وتنفيذ ورش عمل للتوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية تحت شعار " مراكب النجاة " ووضع حلول مقترحة للحد منها بمشاركة بمراكز الشباب بالبحيرة وهي مراكز الرحمانية (بويط - سمخراط - المجد) وشابور بمركز كوم حمادة والعيون و معنيا بمركز إيتاي البارود وسرنباي بالمحمودية والسلام بإدكو وبالدلنجات" كوم زمران - زاوية أبوشوشة " ومركز شباب مدينة رشيد، مع تنفيذ حملة مبادرة "عايشين بخيرها " بالتعاون مع مؤسسة care لدعم وتمكين المرأة الريفية من خلال تدريبها على بعض الحرف وكذلك إقراضها لبدأ مشروعات صغيرة والمتوسطة ،واطلاق مبادرة دعم مشروعات طلاب وخريجى المدارس الفنية لدعم المشروعات الصغيرة لطلاب وخريجى المدارس الفنية بالمحافظة وحصولهم على قروض ميسرة لتطوير وتنمية مشروعاتهم الصغيرة بالتعاون مع المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " حيث سيتم دعمهم وتوجيههم إلى البنوك المختصة.

كما تم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتمويل المالى بقيمة 55 مليون جنيه عبارة عن (28.5 مليون جنيه لتمويل الطرق وترميم المدارس وترميم مركز شباب - 18مليون جنيه من خلال الجمعيات الأهلية لدعم مجال الصحة والبيئة ومحو الأمية - 8.5 مليون جنيه من خلال الجمعيات والشركات ومؤسسات للعمل فى مجال التدريب من أجل التشغيل تشغيل ذاتى وتشغيل لدى الغير "، ومشروعي معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية1،2 الممولة من جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبى، حيث تم اعتماد 28 مليون و500 الف جنيه بمراكز (ادكو – كوم حمادة – ايتاي البارود – الدلنجات – رشيد) وحقق المشروع حوالي 43383 فرصة عمل ، كما تم رصف طريق بطول 1.3 كم وترميم وصيانة 14 مركز شباب وترميم وصيانة عدد 7 مدارس ،و جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " استجابة لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتمويل المشروعات الصغيرة و متناهيه الصغر والمتوسطة واصدار التراخيص المؤقته للمشروعات لمدة خمس سنوات وتذليل أى عقبات في كافه القطاعات الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الخدمية ،وتنفيذ مشروع البتلو على مستوى البحيرة لحل مشكلة البطالة وعودة القرية المنتجة من (فلاحين - صغار مربى الماشية - شباب الخريجين و توفير اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة خاصة للمواطنين البسطاء و محدودي الدخل .