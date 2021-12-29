روسيا: منظومة «إس 550» للدفاع الجوي تدخل الخدمة

صرح مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "تاس" الروسية، بأن نظام الدفاع الصاروخي الروسي الجوي الجديد (إس 550) اجتاز بنجاح الاختبارات الرسمية ودخل الخدمة القتالية.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي (إس 550) أكمل بنجاح الاختبارات، ودخلت الكتيبة الأولى منه الخدمة القتالية".

ووصف المصدر النظام بأنه "جديد كليًا ولا نظير له، وهو قادر على ضرب المركبات الفضائية، والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات".

ووفقًا للمصدر، فقد أصبح النظام الجديد جزءً من نظام الدفاع الصاروخي الجوي الروسي الشامل.