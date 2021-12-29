الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

روسيا: منظومة «إس 550» للدفاع الجوي تدخل الخدمة

إس 550
إس 550

صرح مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "تاس" الروسية، بأن نظام الدفاع الصاروخي الروسي الجوي الجديد (إس 550) اجتاز بنجاح الاختبارات الرسمية ودخل الخدمة القتالية.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن "نظام الدفاع الجوي الصاروخي (إس 550) أكمل بنجاح الاختبارات، ودخلت الكتيبة الأولى منه الخدمة القتالية".

ووصف المصدر النظام بأنه "جديد كليًا ولا نظير له، وهو قادر على ضرب المركبات الفضائية، والأهداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات".

ووفقًا للمصدر، فقد أصبح النظام الجديد جزءً من نظام الدفاع الصاروخي الجوي الروسي الشامل.

موسكو منظومة إس550 الصاروخي الروسي تقرير منظومة إس550- وزارة الدفاع الروسية

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رسائل الصعيد

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