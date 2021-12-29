بعد «انتحار موظف التجمع».. الإحصاء: وفيات مواقع العمل خلال 2020 لا تتعدى 0.05%

تحولت واقعة انتحار موظف من الطابق الثالث بإحدى الشركات الخاصة بالتجمع الخامس إلى مثار حديث شريحة واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، على خلفية ما تردد حول ضغوط نفسية من جانب مدير الشركة دفعت الموظف إلى إنهاء حياته بطريقة صادمة.

الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها فتحت المجال للحديث عن معدلات الانتحار بين صفوف الشباب وكذا حالات الوفاة فى مواقع العمل من واقع الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء دون تهويل أو تهوين.

ومن بين الإحصاءات الرسمية، كشفت جهاز التعبئة والإحصاء، أن حالات الوفاة فى مواقع العمل لأسباب طبيعية أو انتحار لا تتعدى 0.05% من إجمالي وفيات المصريين خلال عام 2020، والتي بلغ عددها 375 حالة وفاة من بين 664.7 ألف حالة وفاة.

وتتصدر محافظة الإسكندرية محافظات الجمهورية من حيث الوفيات الواقعة داخل مقر عمل بعدد 58 حالة وفاة خلال عام 2020 ، يليها محافظة مطروح بعدد 51 حالة وفاة، محافظة القاهرة بعدد 50 حالة وفاة، محافظة المنيا بعدد 42 حالة وفاة، محافظة السويس بعدد 30 حالة وفاة، ومحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية بعدد 34 حالة وفاة، محافظة السويس بعدد 30 حالة وفاة.

كما بلغت الوفيات بمواقع العمل فى محافظة الجيزة 27 حالة وفاة، محافظة الشرقية بعدد 22 حالة وفاة، محافظة البحر الأحمر بعدد 19 حالة وفاة، محافظة القليوبية بعدد 14 حالة وفاة، محافظة أسوان بعدد 10 حالات وفاة، محافظة سوهاج بعدد 8 حالات وفاة.

أما عن معدلات الانتحار فرغم أنها لازالت محدودة محليًا إلا أن العدد تزايد من 75 حالة وفاة بسبب أذى شخصى متعمد خلال عام 2019 لـ 101 حالة وفاة خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 34.6%، وتركزت الحالات بمحافظات الصعيد وفى مقدمتها محافظة المنيا بعدد 27 حالة انتحار ومحافظة سوهاج بعدد 13 حالة انتحار، ومحافظة الفيوم بعدد 11 حالة وفاة، ومحافظة القاهرة بعدد 6 حالات، بينما لم تسجل 10 محافظات أى حالات وفاة بسبب انتحار خلال عام 2020.