الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية في برقية تهنئة لرئيس أركان القوات المسلحة: «حفظ الله مصر»

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ بمناسبة حلول العام الميلادي  الجديد.

وجاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد أن نتقدم لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قواتنا المسلحة بأطيب التهاني مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيدًا من الرفعة والتقدم، وكل عام وسيادتكم بخير».

حلول العام القضائي الجديد أركان حرب القوات المسلحة وزير الداخلية أطيب التهانى برقية تهنئة

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