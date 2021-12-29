وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع بالعام الجديد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة العام الجديد.

جاء بها: «يسرني وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادي الجديد، أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات».

وأضاف: «ونحن على أعتاب عام جديد نرجوه مفعمًا بالإنجازات مكللًا بالنجاحات نجد مؤسسات الدولة المصرية وقد استطاعت بتضافر عطائها وتكاتف جهودها أن تكون قاطرة لمسيرة العمل الوطني نحو آفاق التنمية والازدهار لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة.. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير وكل عـام وسيادتكم بخير».