استمرار تراجع «البتكوين» لليوم الثاني على التوالي

واصلت عملة البتكوين الرقمية المشفرة، تراجعها اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، لتسجل أكبر تراجع شهري لها منذ مايو الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن “البتكوين” تراجعت في تعاملات ظهيرة اليوم الأربعاء في سنغافورة إلى 48 ألف دولار للوحدة الواحدة، بعد تراجعها أمس بنسبة 7% تقريبا. وفقد سوق العملات الرقمية المشفرة حوالي 260 مليار دولار تقريبا من قيمتها خلال يومين بحسب موقع كوين جيكو المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية.

وأضافت أن الطلب على العملات الرقمية باعتبارها الأكثر مضاربة بين الأدوات الاستثمارية ضعف، مع اقتراب عام 2021 من نهايته، في إطار اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى سحب إجراءات التحفيز الاستثنائية والتي ساعدت في ارتفاع مجموعة متنوعة من الأصول خلال العام.

من ناحيتها قالت كاتي ستوكتون مؤسس والمدير المشارك لشركة فيرليد ستراتيجيس المستقلة للأبحاث والتي تركز على التحاليل الفنية إن المستوى التالي لسعر البتكوين سيكون 2ر44 ألف دولار للوحدة الواحدة.

في الوقت نفسه فإن تراجع اليوم للعملة الرقمية الأشهر والأقوى في العالم قلص ارتفاعها منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 65% مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، لكنها مازالت الأصل الاستثماري الأعلى ربحية مقارنة بالأصول الأخرى مثل الأوراق المالية والسلع في الأسواق العالمية.

كما يتوقع المحللون عودة البتكوين إلى الارتفاع في وقت ما لتصل إلى مستواها القياسي السابق الذي سجلته في الشهر الماضي وقدره 69 ألف دولار للوحدة.

والعملات الرقمية هي عبارة عن علمة لا مركزية من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى أخر عبر شبكة بيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث(وسيط كالبنوك)، فيما يتم التحقق من حوالات الشبكة باسخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل.