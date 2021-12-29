الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن ونظيره البولندي يبحثان "سبل التعامل مع روسيا

بلينكن ونظيره البولندى يبحثان سبل التعامل مع روسيا

بلينكن
بلينكن

بحث وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبولندي زبيجنيف راو الوضع الأمني في أوروبا في ظل ما وصفاه بـ "أعمال روسيا"، وسبل التعامل معها.

وجاء في بيان للخارجية البولندية، أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي، يوم الثلاثاء، "الوضع الأمني الراهن في أوروبا، بما في ذلك تصعيد الأعمال الروسية تجاه أوكرانيا، ودعم بيلاروس للهجوم الهجين على الحدود مع بولندا".

وأشار البيان إلى أن بلينكن أكد على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "الرد الأمريكي الحازم" في حال "الهجوم الروسي" على أوكرانيا.

واتفق الوزيران على أن "الحوار مع الجانب الروسي يجب أن يكون مبنيًا على النقطتين الرئيسيتين هما الدبلوماسية والردع، وذلك على أساس الخطوات المتبادلة، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار مخاوفنا بشأن أعمال روسيا وأن يكون هناك تنسيق بين الحلفاء".

وعلى صعيد آخر، تعاني المستشفيات الأمريكية من فوضى وتعثرات بسبب ارتفاع أعداد المرضى بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد في موجة عدوى وصفتها صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية بأنها غير مسبوقة في بعض المناطق؛ حيث يستعد العاملون الطبيون لمزيد من البؤس في الأسابيع المقبلة.

وأفادت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته استنادًا على بيانات من وزارة الصحة في مدينة نيويورك- بأن متوسط ​​حالات الإصابة المؤكدة والمحتملة بـ(كورونا) لمدة سبعة أيام قد ارتفع إلى 17334 حالة في اليوم، وهي أعلى مستويات مسجلة للوباء، وتمثل زيادة بنحو عشرة أضعاف عن الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن كريج سبنسر، مدير قسم الطوارئ في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، قوله إن الارقام قد تبدو مخيفة، ولكن تخميني أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، في الوقت نفسه، أفاد المسئولون في ولاية لويزيانا أن حالات دخول المستشفى في الولاية الخاصة بمرضى كوفيد تضاعفت إلى حوالي 450 مريضًا منذ الأسبوع الماضي، وأن المرضى غير المطعمين منهم مثلوا نحو 80% من حالات دخول المستشفى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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