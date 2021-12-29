الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنقاذ 3 أشخاص فى غرق مركب صيد بالبحر الأبيض المتوسط

غرق
غرق

تواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والجهات المعنية،، لمتابعة حادث سروح مركب سيدنا الحسين من ميناء البرلس، فور ورود إخطار من رئيس ميناء برج البرلس، يفيد وقوع حادث غرق المركب في البحر الأبيض المتوسط منتصف ليل يوم الإثنين على بعد مسافة ١٥ ميل غرب بورسعيد، و١٠ ميل شرق دمياط على متنها ١٠ أشخاص وهم طاقم المركب.

 

قال محافظ كفرالشيخ، إن الحادث أسفر عن إنقاذ ٣ أشخاص، وهم عمر شعبان عبد ربه، وحسن علي حسن، وعلى حسن محمد، وفقدان ٥ أشخاص من طاقم المركب ومنهم صاحب المركب، مضيفًا إنه جاري متابعة عملية البحث عن باقي المفقودين، وتواصل غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة.

وأوضح المحافظ، أنه تم  إنقاذ الصيادين  عبر مركب من ميناء رشيد أثناء مروره بالقرب منهم في المياه وإرسال مركب آخر من ميناء برج البرلس للالتقاء مع مركب رشيد ونقل المصابين إلى مستشفي برج البرلس المركزي لعمل الإسعافات الأولية لهم، حيث يتلقى أحد المصابين منهم الرعاية الصحية بمستشفى بورسعيد.

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على الحالة الصحية للصيادين الـ٣ الذين جرى إنقاذهم، وكلف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كافة الدعم الطبي لهم، داعيًا الله أن يخفف ألامهما ويهبهما الشفاء العاجل .

من جانبه، فقد أكد محمد شرابي، نقيب صيادين البرلس، أن الحادث وقع بين محافظتي، بورسعيد ودمياط، في منطقة قريبة من حجر أبوالروس في نقطة إحداثية 3142574 علي 3206957، حيث إن هذه الإحداثية لموقع حادث تصادم المركبين بحريًا علي الجي بي إس، مناشدًا بتكثيف البحث عنهم في أسرع وقت ممكن في البحر الأبيض.

مركب صيادين كفر الشيخ البرلس نجاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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