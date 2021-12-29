جولة في متحف الفن الإسلامي.. إقبال كبير في ذكراه الـ118

ازداد إقبال المواطنين، بمناسبة ذكرى مرور 118 عاماً على إنشائه، على متحف الفن الإسلامي الذي يقع على أعتاب منطقة باب الخلق في محافظة القاهرة.

زوار متحف الاسلامي

ويعد من أكبر متاحف الفن الإسلامي بالعالم، وحرص الكثير من المصريين والأجانب على الاحتفال مع أسرهم وأصدقائهم بالمتحف لمعرفة الفن الإسلامي.

مارينا جرجس حرصت على زيارة المتحف مع أسرتها بعد عودتها مؤخرا من الولايات المتحدة الأمريكية.

زوار متحف الاسلامي

وأعربت عن انبهارها بشكل الجدران وتاريخ الفن الإسلامي.

ويقول محمد عبد الصمد إن أهم شيء يجذبه دائماً لزيارة متحف الفن الإسلامي هو النقوش الدقيقة غير الموجودة في أي متحف آخر.

زوار متحف الاسلامي

وأشار إلى أن دقة النقوش تجعله يتأمل دائماً في كيف وصلت الحضارة الإسلامية إلى هذا الإتقان في الفن.

وأوضح أن الأمر لا يقتصر فقط على النقوش بل أيضا العملات الموجودة في المتحف.

زوار متحف الاسلامي

ويقول محمود إبراهيم إن متحف الفن الإسلامي يتحدث عنه دائماً أمام أبنائه لكي يحرصوا على الذهاب معه بشغف، وحرصوا على الذهاب اليوم.

وأشار إلى أنه يشرح لهم أهمية السياحة الإسلامية، ويكون فخوراً وهو يصطحبهم في أحد أكبر المعالم الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي.

زوار متحف الاسلامي

ويستشهد على أهمية المتحف وهو يمر من أمامه أفواج السياح الذين يحرصون على زيارته فور وصولهم إلى مصر، ويضعونه كعنصر أساسي في جدول زيارتهم لمصر.

زوار متحف الاسلامي

زوار متحف الاسلامي

زوار متحف الاسلامي

زوار متحف الاسلامي

زوار متحف الاسلامي