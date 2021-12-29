«عرفات»: استراتيجة للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030

قال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي شهد هذا الأسبوع، افتتاح العديد من المشروعات القومية.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية، تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واستهدفت تعزيز الأمن الغذائيو تحسين التغذية بشكل صحى وأمن، والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.

ولفتت إلى أن الدولة تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التي استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع، ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات وألعاب، ولقد وضعت مصر استراتيجة للتنمية الزراعية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030.

ولفت إلى أن محاور الاستراتيجية لتدعيم الأمن الغذائي، تمثلت في محورين أساسيين، المحور الأول هو التوسع الأفقي، والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومستقبل مصر والصوب الزراعية وتنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى وغرب المنيا وتوشكى، حيث تعتمد هذه التوسعات على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام اليات الذكاء الاصطناعي، وفيها يتم استهداف زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك.

وأضاف أن المحور الثانى هو التوسع الراسى والذى يستهدف تحسين أساليب الزراعة والاعتماد على اساليب تواجه ندرة المياة من خلال استنباط أصناف مبكرة النضج قادرة على تحمل التغيرات المناخية، ما يُساهم في زيادة انتاجية الفدان وتعظيم كفاءة وحدتي الأرض والمياه.