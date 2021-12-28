محمد صبحى ضيف ندوة الفن والثقافة وبناء الإنسان بجامعة المنصورة

استضافت جامعة المنصورة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لها، الفنان القدير محمد صبحى اليوم الثلاثاء بندوة "الفن والثقافة وبناء الإنسان" التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمدرج الدكتور إبراهيم المهدى بكلية التجارة.

بحضور كل من الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتورة منى السيد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سماح طارق حافظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة منى الدكرورى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة هناء الجوهرى منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة.

ندوة الفن والثقافة وبناء الإنسان بجامعة المنصورة

وأكد الدكتور طارق غلوش أن بناء الإنسان أهم محاور تنمية المجتمع من خلال نشر الفن الراقى.

وأعرب عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة للفنان محمد صبحى كأحد رواد الفن الراقى والذى لعب دورًا ملموسًا فى تشكيل فكر أجيال من المصريين.

ندوة الفن والثقافة وبناء الإنسان بجامعة المنصورة

وأشاد الفنان محمد صبحى بالتاريخ الوطنى العظيم لمدينة المنصورة فى مكافحة أعداء الوطن.

وأعرب عن فخره بجامعة المنصورة ذات المكانة المرموقة عالميًا وسعادته بالتواجد فى رحابها.

ويرى أن الدولة تصدت بفاعلية للعشوائيات من خلال مبادرة حياة كريمة ولكن المشكلة الكبرى التى تواجهنا الآن هى الانفجار السكانى وزيادة عدد المواطنين غير المنتجين.

وشدد على أهمية تعرف المواطنين على ثقافة وتاريخ كل المحافظات لدعم تماسك الوطن، وهذا ما كان يتحقق من خلال الرحلات المدرسية لأنحاء الوطن.

ندوة الفن والثقافة وبناء الإنسان بجامعة المنصورة

وأكد على أن الفن والثقافة قد يكون معول بناء للمجتمع أو هدمه من معالجة قضايا المجتمع بإيجابية أو سلبية.

وذكر أن الفن من المهم أن يعرض سلبيات المجتمع بطريقة تدفع الجمهور للتفكير فى كيفية علاج هذه السلبيات، ضاربًا مثالًا على ذلك بمشهد من مسلسل ونيس قام فيه أبناؤه بتنظيف الشارع المجاور لمنزلهم دفع بعض مواطنى إمبابة لتنظيف منطقتهم ودعوته لرؤية ذلك على أرض الواقع.

وأضاف أن الفن قد يقدم رسالة هادفة فى إطار كوميدى يجعل المشاهد يتوحد مع قضايا الوطن التى تناقشها الأعمال الفنية ويفكر فيها بشكل ملح فى سبيل حلها.

ندوة الفن والثقافة وبناء الإنسان بجامعة المنصورة

ودلل على ذلك بالمسرحيات التى عرضها على مسرح سمبل مثل غزل البنات، خيبتنا، نجوم الظهر، النحلة والدبور التى ناقشت قضايا المجتمع المصرى وتطوره عبر التاريخ بشكل كوميدى هادف.

ونادى بضرورة التخلى عن القيم الاستهلاكية الذى يريد أعداء الوطن أن ينتهجها المواطنون لإبعادهم عن قضايا وطنهم.

وطالب بتعاون الطلاب بعد التخرج فى إنجاز مشروعات تتعلق بمجال دراستهم تعود بالنفع على المجتمع.