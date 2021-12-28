الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 55 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي بمدينة المنيا (صور)

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عاددًا من الحملات اليوم الثلاثاء، لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة بالقري التابعة لها، وتمكنت الحملة من رفع 55 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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كما قامت بمتابعة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بقرية بني أحمد الغربية حيث تم تطعيم 150 مواطن ومتابعة أعمال النظاف

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ة والإنارة حول الكنائس بالقرية وتوابعها لأستعدادا لأحتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد

وقال  محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تله باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع 20  طن مخلفات وتراكمات بجميع شوارع القرية يوميًا وبصفه مستمرة على مدار اليوم بجميع الورديات ونقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

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وأوضح محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار أن قسم البيئة بالقرية واصل متابعة أعمال النظافة حيث  تمكن من رفع ما يقرب من 35  طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع.

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وأشار أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين إلي استمرار حملات النظافة المكثفة بالقرية حيث  تم رفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع وخلف حديقة 25 يناير ونقل المخلفات للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على بيئة صحيه خاليه من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا 

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وأكد محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بقرية البرجاية أن قسم الإنارة بالقرية واصل  جهوده المبذولة باستمرار أعمال صيانة وإنارة الكشافات حيث تم صيانة وإنارة الكشافات على الطريق الزراعي لتيسير حركة المواطنين والحد من انتشار الحوادث المرورية.

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وقال أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لبني أحمد الغربية، إنه تم تفعيل دور اللجان السكانية بقري واحياء المنيا و تكثيف الجهود المبذولة لأعمال النظافة والانارة بقري و احياء المنيا استعدادا لاستقبال احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

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وأكد عمران، أنه تم متابعة تلقي المواطنين لقاح كورونا والالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا فقد تم تطعيم 150 مواطن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  ومتابعة أعمال النظافة والإنارة بالقرية والقرى التابعة للوحدة وخاصة أمام الكنائس استعدادا لاحتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.

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المنيا رفع مخلفات بالقري تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بني أحمد الغربية الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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