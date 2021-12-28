تخفيف عقوبة خادمة الفنانة نادية الجندي في قضية السرقة

قضت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة؛ اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف خادمة الفنانة نادية الجندى على حكم حبسها سنتين، لادانتها بسرقة فيلا الفنانة بكرداسة، شكلًا وفى الموضوع بتخفيف الحكم من سنتين لسنة واحدة.

وكانت محكمة جنح شمال الجيزة أصدرت حكم بحبس الخادمة عامين، وبراءة زوجها من الاتهامات المسندة إليه.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على خادمة، لاتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة نادية الجندي بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة نادية الجندي للسرقة، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن خادمة وراء سرقة مصوغات ذهبية من فيلا الفنانة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.