رئيس مدينة المنيا: إزالة 392 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

قال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أزالت 392 حالة تعدي في المهد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحرم نهر النيل خلال المراحل الثلاثة للموجة 18 لإزالة التعديات.

وأضاف رئيس مركز ومدينه المنيا، أن الوحدة المحلية تواصل استمرار المتابعة بالقرى وأحياء المدينة من خلال منظومة العمل بالمتغيرات وفرق الرصد الميداني، حيث تمكنت الوحدة المحلية خلال تنفيذ أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراحلها الثلاث، من إزالة 392 حالة تعدى علي مساحة 28 ألف و832 متر بقرى وأحياء مركز ومدينة المنيا، وتم إزالتها خلال أعمال الموجة 18 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا، أن هذه الحملات والأعمال تأتي في إطار توجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي أكد خلالها على عدم التهاون مع أي شخص يقوم بأي شكل من أشكال التعدي سواء على أملاك الدولة، والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية أو حرم نهر النيل أو يتعدى على القانون أو يخالفه موجها بالإزالة الفورية للمخالفة وإحالة المخالفة للنيابة العسكرية.

ولفت رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أنه يتم التصدي أيضا لكافة أشكال البناء المخالف العشوائي بدون ترخيص وتقوم الوحدة المحلية بتكثيف الحملات علي المباني المخالفة بكافة شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها لضبط مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن.

وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية تعطي منظومتي النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع وأحياء المدينة ومداخل ونقاط التجمع بالقري التابعة لها بجانب رفع كفاءة منظومة الإنارة من خلال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالطرق الرئيسية والفرعية والطرق المؤدية للقرى لتسهيل حركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا أولوية خاصة، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى التابعة لها.