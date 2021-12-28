الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

اتحاد المحامين العرب يدين الخطة الاستيطانية الجديدة للاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري

جريدة الدستور

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، الخطة الاستيطانية الاستعمارية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ومشاريع البنى التحتية في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل.

وقال بن عيسى - في بيان اليوم - إن هذه الخطة الاستعمارية تأتي مكملة للمشاريع الاستيطانية السابقة للاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري، والاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية ومنحها للمستوطنين الذين تم استقدامهم من عدة دول بالعالم لفرض واقع جديد.

ووصف هذه الخطة وغيرها من الخطط السابقة بأنها "جريمة سرقة" تخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالقوانين الدولية ومنظماته والشرعية الدولية.

وطالب الأمين العام للاتحاد، مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الجولان السوري المحتل والحفاظ على هويته، مطالبا المنظمات الحقوقية بفضح ممارسات الاحتلال وأعماله الإرهابية عالميا.

وأكد بن عيسى على قرارات الاتحاد السابقة الخاصة بالجولان وإدانته للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق أهله المخالفة لاتفاقية جنيف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة بسرقة الموارد الطبيعية والمائية التي هي حق لسكانه الأصليين.

وشدد أمين عام اتحاد المحامين العرب على أن الجولان عربي سوري وسيبقى كذلك وأن من حق الدولة السورية فرض سيادتها الكاملة على أرضه ومقدراته.

المحامين العرب الجولان السورى الإحتلال الإسرائيلي

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