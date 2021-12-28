التصريح بدفن جثة شاب دهسه قطار أثناء عبور القضبان فى طنطا

أمرت النيابة العامة في طنطا، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة شاب دهسه قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد، في منطقة القرشي، وطلب تحريات المباحث.

كان لقي شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بمنطقة القرشي ثان طنطا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت شرطة النجدة بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بمنطقة القرشي وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ ، وتبين أثناء عبور المتوفى لشريط السكة الحديد دهسه القطار ولقي حتفه في الحال، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.