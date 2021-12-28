الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

«الأغذية العالمي» يعتزم تقديم مساعدات لأكثر من 100 ألف أسرة غرب أفغانستان

جريدة الدستور

قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في إقليم (فرح) غرب أفغانستان، حبيب الله أميري، إن البرنامج يعتزم تقديم مساعدات لأكثر من 100 ألف أسرة غرب أفغانستان، مشيرًا إلى أن المساعدات يتم تقديمها من خلال منظمة تسمى فراداتا.
وأشار "أميري" -في افتتاح برنامج تدريبي لـ42 عاملا من منظمة فراداتا والذين سيتولون توزيع المساعدات الغذائية - إلى أن التسهيلات والمساعدات ستتاح في الوقت المناسب.
من جانبه، قال خضر رحيم حمت رئيس معهد فراداتا - في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية- إنه سيتم توزيع المواد الغذائية على 100 ألف أسرة مستحقة بعد الانتهاء من المسح بالتنسيق مع العلماء المحليين وأصحاب النفوذ، حيث ستشمل المواد التي سيتم توزيعها الدقيق والأرز والبازلاء والفول والسمن والمكملات الغذائية للأطفال والنساء الحوامل الذين يعانون من سوء التغذية.

 ولفت إلى أن عملية توزيع المساعدات ستبدأ في 1 يناير 2022 وستستغرق ستة أشهر حتى تكتمل.
يذكر أنه في وقت سابق، قدرت اليونيسف أن ما يقرب من نصف الأطفال الأفغان سيواجهون سوء التغذية في عام 2022.

وتوقعت الأمم المتحدة أن أكثر من 24 مليون شخص في أفغانستان على وشك المجاعة حيث تمر البلاد بأسوأ كارثة إنسانية على وجه الأرض، محذره من الانهيار الاقتصادي وتردي الأحوال المعيشية للسكان في أفغانستان، مشيرًا إلى أن المستشفيات في كابول تمتلئ الآن بالأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، الأمر الذي يدفع بأسر هذه الأطفال إلى اتخاذ إجراءات يائسة من أجل إطعام أطفالها حتى وإن كانت تلك الإجراءات بيع الأسر لأطفالها.
 

كابول أفغانستان الأغذية العالمي باكستان اسلام اباد

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