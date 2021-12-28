حظك اليوم للأبراج الفلكية.. الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

قدم خبراء علم الفلك بموقع "glamour" حظك اليوم الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

- الحمل

برج الحمل ينعمك القمر، قد تؤدي أداءً جيدًا في العمل ، قد تتوقع بعض الترقيات أو النقل من حيث المكاسب.

قد تخطط أيضًا لتغيير وظيفتك الحالية، ستكون علاقاتك مع كبار السن قوية.

سيتم علاج المشاكل الصحية القديمة الآن.

ومن مشاهير البرج إيما واتسون.

إيما واتسون

- الثور

الثور أنعم عليك القمر، قد تكون الأمور تحت السيطرة ، ستستمتع في العمل ، وقد يكون تركيزك جيدًا مما سينعكس على طريقتك في الأداء.

ستساعدك حكمتك على المضي قدمًا في اتخاذ القرارات الصعبة فيما يتعلق بالمهنة من المحتمل أن تحقق استثماراتك السابقة أرباحًا.

ومن مشاهير البرج فيفي عبده.

فيفي عبده

- الجوزاء

قد يكون لديك شعور ممل و قد تكون غير راض، قد لا تستمتع بيومك،ربما تكون ضحية للغطرسة.

قد يؤثر على حياتك المهنية والمنزلية، قد تشعربانعدام الثقة ، مما يمنعك من القيام بشيء إبداعي في العمل،من مشاهيره نجم منتخب مصر محمد صلاح.

- السرطان

قد تشعر بالنشاط، تؤدي بكفاءة في العمل، مما قد يعزز ثقتك بنفسك.

من المحتمل حل النزاعات المتعلقة بالممتلكات مع الأشقاء الآن.

قد يؤدي اجتماعك مع شخص مؤثر إلى تعزيز شبكتك يمكن أيضًا حل النزاعات مع الشريك.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيرمين الفقي.

نرمين الفقي

- الأسد

ينعمك القمر ، مما يجعلك سعيدًا أنت مهذب مع الأشخاص من حولك ، يمكنك اتخاذ بعض القرارات الصعبة في العمل ، بمساعدة أفراد عائلتك.

من المحتمل أن تحصل على طلب كبير بمساعدة مهارات الاتصال الخاصة بك ، والتي قد تزيد في العمل.

ومن مشاهير البرج الفنان أحمد عز.

أحمد عز

- العذراء

برج العذراء أنعم عليك القمر، قد تكون لديك قوة داخلية جيدة ، وقد تستمتع في العمل ، وقد تستمتع بلحظات رومانسية مع زوجتك ، مما قد يحسن الانسجام المنزلي، من المحتمل أن تضع خططًا جديدة لبدء مشروع جديد ، وقد يساعدك الكمال في تنفيذ الخطط بنجاح. قد يجد الباحثون عن عمل وظائف جيدة.

ومن مشاهير البرج الفنان فؤاد المهندس.

فؤاد المهندس

- الميزان

قد تصاب بخيبة أمل ننصحك بالتحكم في غطرستك ، وإلا فقد تتعرض لبعض الخسائر بسبب كلامك القاسي، وأنت تتحدث مع من حولك.

يجب أن تكون طيور الحب حذرة في إجراء مناقشات حول مواضيع لا قيمة لها ، وإلا فقد تتأثر العلاقات.

ومن مشاهير البرج الفنانة روبي.

روبي

- العقرب

قد يكون هناك سلام في العقل، تخطط لاستثمار بعض رأس المال في عملك ، مما قد يزيد السيولة في عملك أرباحك قد تعزز رصيدك المصرفي.

يمكنك الاستمتاع بلحظات رومانسية مع زوجتك ، مما قد يعزز الانسجام في الحياة الأسرية.

قد يجد الفردي تطابقًا جيدًا على الأرجح. قد تتخذ طيور الحب قرار الزواج.

ومن مشاهير البرج الفنانة نيللي كريم.

نيللي كريم

- القوس

قد تكون سعيدًا جدًا ، فقد تتحول خسائرك إلى أرباح. قد يكون رئيسك سعيدًا ويقدر عملك.

قد يكون لديك على الأرجح بعض التغييرات في مكانك ، وموقعك في العمل ، من حيث الترقيات.

من المحتمل أن يكون لديك سيطرة على الخصوم والأعداء المختبئين.

قد تتخذ طيور الحب قرارات مهمة فيما يتعلق بالزواج بمساعدة الأقارب أو الأصدقاء.

ومن مشاهير البرج نجيب محفوظ.

نجيب محفوظ

- الجدي

الجدي قمر اليوم إيجابي ، قد تكون صحتك جيدة، من المحتمل أن تزور مكانًا دينيًا مع عائلتك أو أصدقائك، تخطط للتبرع بمبلغ لأي مكان ديني أو لجمعية خيرية،يمكنك التخطيط للسفر إلى الخارج المتعلق بالعمل يمكنك أيضًا التخطيط للتعليم العالي.

ومن مشاهير البرج الفنان محمود المليجي.

محمود المليجي

- الدلو

القمر سلبي. قد تكون ضحية لمؤامرات ، يُنصح بتجنب التورط في الخلافات ، فقد تحميك قوة إرادتك القوية وبركاتك من كبار السن من هذا الموقف الفوضوي.

يُنصح بتجنب الخوض في الحجج في الحياة الأسرية يجب عليك أيضًا تجنب القيادة السريعة أو أي جولة مغامرة.

ومن مشاهير البرج الفنانة أنغام.

أنغام

- الحوت

قد تكون مشغولا في العمل، متحمسًا، مما قد يسرع مشروعك قد تكون قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة من شأنها زيادة عملك.

من المحتمل أن تبدأ ابتكارًا جديدًا في الشراكة، لا ينصح بالاستثمارات في الأصول الثابتة في الشراكة.

ومن مشاهير البرج الفنان رامي صبري.