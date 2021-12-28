طبيب وإعلامى روسى يتوقع موجة جديدة لكورونا فى فبراير

توقع الطبيب والإعلامي الروسي المعروف، ألكسندر مياسنيكوف أن تشهد روسيا في فبراير المقبل موجة جديدة من مرض فيروس كورونا.

وقال إن عدد المصابين بالفيروسي سيبدأ في الارتفاع في فبرايرالمقبل.

جاء ذلك في قناته "تليجرام" على الإنترنت حيث شدد على ضرورة تطعيم كل مَن تعافوا من مرض فيروس كورونا، إذ أن التطعيم سيعطيهم المزيد من الوقاية.

وأعاد الطبيب إلى الأذهان أن جسم الإنسان لا يبدأ في إنتاج مناعة ضد الفيروس إلا بعد مرور 3 أسابيع من تلقيه جرعة ثانية من اللقاح أو بعد مرور الفترة نفسها من تلقي اللقاح المعزز حين يمكن تسجيل ارتفاع عدد الأجسام المضادة. وقال إن إعادة التطعيم يمكن أن تحمي الإنسان من متحور "أوميكرون" كذلك.

وأكّد د. أناتولي ألتشتاين، أخصائي الوبائيات في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية أن مريضا يمكن أن يكون حاملا لمتحور "أوميكرون" الذي يصيب الآخرين قبل ظهور أعراضه بـ يومين أو 3 أيام، في الوقت الذي يتحول المريض إلى حامل لسلالات أخرى قبل يوم واحد من ظهور أعراضها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا و فرنسا وألمانيا.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.