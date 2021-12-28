العراق.. محافظة البصرة تنفى تسجيل أى إصابة بمتحور أوميكرون

نفت دائرة صحة محافظة البصرة جنوبي العراق، تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وذكرت في بيان صحفي: "نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون" في مستشفى البصرة التعليمي، ومن هنا نؤكد أن الخبر عار عن الصحة ولم نسجل أي إصابة بالمتحور الجديد في كافة مؤسساتنا الصحية".

ودعت دائرة صحة البصرة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم نقل ونشر الخبر الكاذب والتواصل مع شعبة إعلام الدائرة باعتبارها المصدر الوحيد المخول بالرد".

وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، أنباء عن إصابة أحد المواطنين في محافظة البصرة بمتحور "أوميكرون".

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.