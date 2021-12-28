كل ما تريد معرفته عن السعال العصبى

نشعر بالسعال عندما يحاول الجسم إخراج شيء ما في الجهاز التنفسي العلوي مثل جسم غريب صغير أو مخاط زائد، كما يحدث السعال أثناء نوبة نزلات البرد أو الأنفلونزا.

هل تعلم أن هناك نوعاً من السعال يحدث حتى في حالة عدم وجود ما يطرده من الجزء العلوي من الجهاز التنفسي؟ فهو يسمى بالسعال العصبي، ففي السطور التالية سلط الأطباء بموقع " healthdigezt" الطبي، الضوء على أسبابه وأعراضه وطرق علاجه.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

تمامًا مثل ما يوحى به اسمه، عادةً ما يحدث السعال العصبي عندما تشعر بالتوتر الزائد، ووفقًا لما ذكره الأطباء ، يمكن أن يكون للتوتر أو القلق تأثير على نمط تنفسك - وعادةً ما يصبح سريعًا، نتيجة لذلك، يمكن أن يصبح مجرى الهواء العلوي متهيجًا، وهذا يمكن أن يدفع جسمك إلى السعال.

وهناك بعض الأشخاص الذين يعانون من السعال العصبي لا يدركون حتى أنهم يسعلون، حتى أن البعض يسعل عن غير قصد أثناء المحادثات في كل مرة يمنعهم فيها التوتر من العثور على الكلمات الصحيحة - فهم يسعلون لا إراديًا.

يقول الخبراء إن أكثر من نصف المصابين بالسعال العصبي قد يعانون من حالات نفسية مثل الرهاب والاكتئاب.

الأعراض الأكثر شيوعًا:

قد يعاني الأشخاص المصابون بالسعال العصبي من أعراض متفاوتة، فهناك شيء واحد مؤكد ، وهو نوع السعال الذي يعاني منه النوع الجاف.

ويشار أيضًا إلى السعال الجاف أحيانًا باسم السعال غير المنتج، حيث يطلق عليه هذا الاسم لانة لا ينتج أو يطرد أي مخاط حيث لا يوجد مخاط للتخلص منه، فغالبًا ما يظهر السعال الجاف عند الأشخاص الذين يعانون من الربو والتهاب الشعب الهوائية

كما يميل السعال العصبي إلى التفاقم عندما يشعر الشخص بمزيد من التوتر أو القلق أو التوتر، ثم يختفي من تلقاء نفسه في اللحظة التي يشعر فيها بالهدوء أو الاسترخاء.

العلاجات الفعالة:

نظرًا لعدم وجود شيء في الجهاز التنفسي العلوي للتخلص منه، لا يصف الأطباء عادة أدوية السعال للمرضى الذين يعانون من السعال العصبي.

ونظرًا لأن السعال العصبي ينجم عن العصبية والقلق والتوتر ، حيث يمكن وصف الأدوية المضادة للقلق إذا كان القلق هو السبب، أو قد يحيل المريض إلى معالج أو طبيب نفسي.

كما أن هناك العديد من الحلول الطبيعية المختلفة للتعامل مع العصبية والقلق والتوتر، بدءًا من المكملات العشبية إلى العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر والتدليك.