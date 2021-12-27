«خيرة»: مصنع الصابون ينتج شهريا من 10 لـ50 طنا بروائح مختلفة

قال المهندس محمود خيرة، رئيس قطاع مصانع كفر الزيات بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إن مصنع الصابون يقوم بإنتاج 4 أنواع بروائح مختلفة وهي: «الدوف والليمون والخوخ والفحم»، كما أن وزن الصابونة ثابت 125 جرامًا.

وأضاف «خيرة»، خلال جولة تفقدية لـ«الدستور» مع وفد وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصنع الصابون ينتج شهريًا نحو 10 أطنان مقسمة لكل نوع من الأنواع الأربعة، لافتًا إلى أنه أحيانًا يصل إلى 50 طنًا حسب احتياجات السوق المحلي والرسائل التصديرية.

وأوضح، أن عملية إنتاج الصابون تبدأ بخلط المنتج الأولي والمتمثل في شكل عود طوله حوالي 3 سم، مع الروائح العطرية والمحسنات، ثم إضافة الرائحة المطلوبة، ليتم بعدها عملية الفرم من الشكل الصلب إلى الشكل الطري، ثم الدخول على الدرفلة لتحويلها إلى قشور سهلة التجانس في الشكل قبل النهائي، متابعًا أنه يتم بعد ذلك دخول المنتج إلي عملية التقطيع ثم الكبس في الشكل النهائي، وأخيرًا عملية تغليف الصابونة، مشيرًا إلى أن كل تلك العمليات التي تتم في إنتاج الصابون بشكل آلي.

وعن مصنع العلف الحيواني، قال «خيرة» إنه يتم إنتاج علف حيواني بنسبة بروتين 11% و14% طبقًا لاشتراطات وزارة الزراعة، من خلال عدد 2 ماكينة عبوة بطاقة 40 ألف طن في السنة، موضحًا أن زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام.

وأضاف، أن إنتاج العلف الحيواني يبدأ أولا بمرحلتي الغربلة والتنقية لمواد المستخدمة وهي: الذرة، و الردة، والكالسيوم والملح»، لفصل الشوائب ومغناطيس لجذب برادة الحديد، موضحًا أنه يتم بعد عملية الغربلة عملية التنقية، إذ يتم إدخالها في الخزانات للطحن، عملية نقلها إلى جهاز الموازين، ثم دخولها في عملية التجانس والخلط بين تلك المواد المستخدمة، لتبدأ بعدها عملية الكبس.

وأشار «خيرة»، إلى أن المرحلة قبل الأخيرة هي عملية التهوية من خلال المبرد، ثم عملية فصل المنتج النهائي عن المنتج الناعم، والذي يتم إعادة تصنيعه مرة أخرى.