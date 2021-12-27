أنوشكا تكشف لـ«الدستور» تفاصيل التعاون مع المخرج حسنى صالح فى مسلسل «حلم»

أعربت الفنانة أنوشكا، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل «حلم»، الذى تقوم بتصويره حاليا بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم منهم محمد رياض، وصابرين، وذلك بقيادة المخرج حسنى صالح، الذى يكثف ساعات التصوير، استعدادا لعرض العمل الدرامي الجديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، ضمن الأعمال التي تتنافس خلال الموسم الدرامي الشتوي.

وأضافت «أنوشكا» في تصريحات خاصة لـ«الدستور» وافقت على المشاركة دون تردد بمجرد عرض الفكرة، وعندما بدأت فى قراءة السيناريو الذى كتبه المؤلف محمد رجاء وجدته مكتوبًا بحرفية شديدة، وتحمست أكثر لتجسيد الشخصية التى أقدمها خلال الأحداث، ووجدتها مركبة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل خلال مشوارى الفنى، وذلك ضمن أحداث تناقش العديد من القضايا الاجتماعية، من خلال تسليط الضوء على نماذج إنسانية مختلفة، مشيرة أن مسلسل "حلم" يعتمد على البطولة الجماعية، ويتناول خلال الأحداث حكايات عن الأسر المصرية الأصيلة ويركز على القيم الإيجابية والهادفة التى تبنى وتعزز قيم المصريين، كما يبرز جهود الدولة المصرية تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات.

وكشفت أنوشكا عن كواليس التعاون مع المخرج الكبير حسنى صالح، قائلة: الأستاذ حسني مخرج منفرد ومميز في منطقته، يهتم بكل تفاصيل العمل، لديه رؤية مختلفة ويستطيع أن يخرج من الممثل أفضل ما عنده أمام الكاميرا، ويخلق روح الأسرة المتعاونة فى موقع التصوير، ويحرص على خروج العمل فى أفضل صورة ممكنة.

المخرج حسنى صالح

تفاصيل أحداث مسلسل «حلم»

وتدور الأحداث فى منطقة خان الخليلي فى إطار درامى مشوق والعمل يبرز جهود الدولة المصرية تجاه الإنسانية وإنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم فى حى الأسمرات بمراحله المختلفة، ويقدم رؤية مختلفة تمامًا لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

أبطال مسلسل «حلم»

مسلسل "حلم" من تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم صابرين، ومحمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبورية، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبدالعزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب والوجوه الجديدة.

يذكر أن أنوشكا، حصدت مؤخرا جائزة لجنة التحكيم الخاصة، لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، في دورته التاسعة، وذلك عن دورها بمسلسل «نجيب زاهي زركش» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، ومن تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني.