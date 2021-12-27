الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

محكمة الجنايات تدابير احترازية النيابة العامة نشر أخبار كاذبة الأمن القومي

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الأخلاق المصرية

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