الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد غياب سنوات.. داوود عبدالسيد يعود بحلقة استثنائية «في المساء مع قصواء»

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

يحل المخرج الكبير "داوود عبد السيد" ضيفا على الإعلامية قصواء الخلالي عبر برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة "cbc"، وذلك من خلال حلقة خاصة واستثنائية ستقدم يومي الخميس والجمعة المقبلين في رأس السنة الميلادية، وذلك بعد غياب عن الإعلام المصري لسنوات من العزلة التي قضاها المخرج القدير.

واختص المخرج الكبير داوود عبد السيد برنامج في المساء مع قصواء، والذي يذاع عبر قناة CBC، للظهور بعد رفضه الظهور في العديد من البرامج وإجراء أي حوار خلال الفترات السابقة، موجها الشكر للبرنامج ومقدمته الإعلامية قصواء الخلالي على الجهد المبذول منها لتقديم محتوى مهم للمشاهدين.

وخلال الحلقة تحدث المخرج الكبير بجرأة لم يتحدث بها من قبل عن سيرته المهنية بدا من تصويره الأفلام التسجيلية في الشارع وحبه لها وانتهاء بإخراج أهم الأفلام السينمائية، كما روي تفاصيل عمله في بداية حياته مع المخرج الكبير يوسف شاهين، والكتابة الإبداعية.

وتطرق المخرج الكبير خلال وجوده في صالون برنامج المساء مع قصواء لفلميه الصعاليك والكيت كات، وسر اختياره وإصراره على أن يكون دور الشيخ حسني من نصيب الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وسبب تخلى الفنان الراحل أحمد زكي عن دوره في فيلم الصعاليك وإسناد الدور لعبد العزيز.

كما تحدث المخرج الكبير عن سبب اختيار المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم لتجسيد أحد الأدوار في فيلمه مواطن ومخبر وحرامي، وكذلك كواليس فيلمه رسائل البحر الفائز بجائزة أهم ١٠٠ فيلم من مهرجان دبي.

والمخرج الكبير داوود عبد السيد، أحد أعظم المبدعين فى السينما المصرية، ويصنف من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث بدأ مسيرته كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها "الأرض" ليوسف شاهين.

وقدم المخرج داوود عبد السيد عددا من أهم أفلام السينما المصرية مثل"الكيت كات"، "أرض الأحلام، "أرض الخوف"،"رسائل البحر"، وحصل على الكثير من الجوائز الهامة عن أعماله الفنية.

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