من كام سنة كدا، كان فيه نادي عامل نوش في أوروبا، واسمه بـ يتردد في أكتر من سياق، النادي دا بولندي، واسمه ليجيا وارسو.

ليه عامل نوش؟

فيه كذا حاجة، منهم مثلا إنه وقع في دوري الأبطال مع مجموعة فيها ريال مدريد ودورتموند، وكان متوقع يعني إنه الريال ودورتموند هـ يصعدوا من غير مشاكل، مجموعة مفيهاش مشاكل. هم فعلا صعدوا بس بعد ما ليجيا دي قدمت ماتشات جنان، منهم إنها اتعادلت مع الريال 3/3، أما ماتش دورتموند فـ خلص 8/4 لـ دروتموند (بـ الحروف تمانية أربعة عشان محدش يفتكر فيه غلط)، فـ هم كانوا مقطعين البطاقة، ودا كان مناسب لـ شخصية ناديهم.

الجانب الآخر هو احتجاجهم الدائم، ومشاكلهم المستمرة مع الويفا، وإصرارهم على توصيل رسايل سياسية من خلال الماتشات، وتذكير العالم بـ جرايم النازية ضدهم، وتحميل ألمانيا المسئولية، فـ لما ييجي الاتحاد الأوروبي يفرض على النادي غرامة مالية، فـ يعملوا لافتات جديدة، تشتم الاتحاد الأوروبي نفسه.

ربما يكون كل دا نتيجة طبيعية، لـ إنه النادي أصلا عسكري، وكان نادي الجيش البولندي نفسه، وعاصر أحداث وحروب عالمية، وكان له ولـ جمهوره أدوار فيها، وهم حتى الآن مش متجاوزين المراحل دي بـ شكل مناسب، فـ المعايير الحديثة دي هم بـ يلتزموها، حتى لو هم مش الأندية المصنفة في البطولات الأوروبية.

إنما هي مش مصنفة دلوقتي، زمان كان نادي له شأن أكبر، ووصل سيمي فاينال بطولات قارية، وكان من الأسماء الرنانة في القارة العجوز، أما جوه بولندا، فـ هي النادي الأقوى، والأكثر حصدا لـ البطولات.

في منتصف السبعينات، كان طبيعي إنه يكون من الأندية، اللي عمالين نستضيفها دي، ونلاعبها، ويتعمل مصالح على حس الماتشات دي، فـ جه سنة 1975، عمل ماتشين وروح، والماتشين دول مش مميزين أوي، لكن يهمني فيهم أربع حاجات:

الأولى، إنه ما جاش مصر مخصوص عشان يقابل الأهلي، هو هـ يلاعب أندية مصرية عموما، فـ الماتش الأول لعبه الأهلي، لكن مطعما كـ العادة بـ لاعبين تانيين، كانوا حسن الشاذلي وشاكر عبد الفتاح من الترسانة، والماتش التاني كان قصاد منتخب من الزمالك والإسماعيلي، فـ الكل يتراضى، وأهو برضه نجرب ونحتك بـ الكورة الأوروبية.

التانية، الأهلي ما كسبش ليجيا وارسو، زي ما هو مذكور في مواقع كتير، منها موقع النادي الأهلي نفسه، الماتشين خلصوا واحد صفر لـ ليجيا وارسو، سواء الأهلي المطعم بـ لاعيبة الإسماعيلي، أو منتخب الزمالك والإسماعيلي. صحيح الأهلي ماتش كويس، والهدف جه عكس سير اللقاء، لكنه ما كسبش 2/1 ولا حاجة.

التالتة، إنه الماتش دا (بتاع الأهلي) كان الأهلي ناقصه لاعيبة كتير، فـ هيديكوتي قرر يجرب، وفي الشوط التاني نزل لاعب اسمه مختار علي، جي من إسكو، لما إسكو سرح لاعيبته، فـ الأهلي ضمه هو وكام لاعب استخسار، فـ الشوية اللي لعبهم دول، خلوه ما يرجعش إسكو، لما قرر يستعيد لاعيبته اللي سرحهم (القصة كاملة في دفتر الأندية) واللاعب دا كمل مع الأهلي، وعرفناه بعدها بـ اسم "مختار مختار".

الرابعة، مش فاكرها دلوقتي، بس يالا، أهو ماتش وعدى.