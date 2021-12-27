الإثنين 27 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أجندة الإجازات الرسمية 2022 مواعيد العطلات الدراسية 2022 للطلاب

2022
2022

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2022 للعاملين في القطاع الحكومي بالوظائف الإدارية والتنفيذية والعاملين في القطاع الخاص، تزامنا مع بدء العد التنازلي لانتهاء عام 2021.

جدول مواعيد الإجازات الرسمية 2022

وبلغت عدد أيام الإجازات الرسمية 2022 التي يحصل عليها المصريون في العام الميلادي الجديد 18 يومًا بالتمام والكمال.

ويستعرض "الدستور" جدول مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2022 عبر السطور التالية:-

  • عطلة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.
  • عيد الشرطة المصرية يوم 25 يناير.
  • أجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.
  • عطلة عيد العمال يوم 1مايو.
  • أجازة عيد الربيع " شم النسيم " ، يوم 3 مايو.
  • عطلة ثورة 30 يونيو ، يوم 30 يونيو.
  • عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة يوم 12 سبتمبر.
  • ذكرى يوم المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر .
  • عطلة عيد الفطر المبارك من يوم 12 مايو وحتي يوم 16 مايو
  • إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 17 يوليو وحتي يوم 23 يوليو.
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مواعيد العطلات الدراسية 2022 للطلاب

وعن مواعيد العطلات الدراسية 2022 وفقا للخطة الزمنية للعطلات الرسمية للمدارس للعام الميلادي الجديد 2022 التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن أبرز مواعيد الإجازات الدراسية للطلاب 2022 كالتالي:-

تبدا إجازة نصف العام 2022 بداية من يوم 5 فبراير وتستمر حتي يوم 17 فبراير.

فيما يبدأ النصف الدراسي الثاني من العام في يوم 19 فبرايروحتي يوم 9 يونيو على أن تبدأ إجازة نهاية العام 2022 في العاشر من يوينو.                                                             

ويلجأ مجلس الوزراء والمحافظين لمنح إجازات طارئة وفقا للظروف الخاصة بكل محافظة مثل تقلبات وسوء الأحوال الجوية، أو تزامن العطلات الرسمية مع يومي الجمعة والسبت حيث يتم ترحيلها إلى يوم أخر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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