الإثنين 27 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بطريقة مبتكرة.. أساليب الاحتفال برأس السنة

الاحتفال برأس السنة
الاحتفال برأس السنة

إذا كنت كسولًا جدًا بحيث لا يمكنك الخروج، فعليك تجربة هذه الأفكار الفريدة لاحتفالات العام الجديد، فكثير منا مرتبك ويفكر في ما يجب القيام به للعام الجديد وكيفية الاحتفال بالعام الجديد في المنزل؟.

في السطور التالية نقدم طرق للترحيب بالعام الجديد 2022 بطريقة أكثر إثارة وفي المنزل مع أحبائك، بحسب ماورد في موقع  “dealsshutter”.

كاريوكي:

في هذه الحالة، إذا كان لديك مكبرات صوت وميكروفون وجهاز كمبيوتر، فهذه طريقة بسيطة للحصول على الكثير من المرح ليلة رأس السنة الجديدة 2022. 

التزم بأفضل ألحان البوب ​​لهذا العام، الكاريوكي هو أمر مذهل وطريقة ممتعة للحصول على مزيج من تأليف الموسيقى، أو مجرد العبث مع أصدقائك. 

حفلة بملابس المنزل:

ارتداء بيجامة مع تي شيرت مدون عليه عبارات مضحكة للسنة الجديدة، واستمتع بليلة مثالية، وهي أن تكون أن تكون مجنونًا مع أحبائك الذين يرتدون ملابس مريحة هو أفضل مزيج على الإطلاق، واستضاف الحفلة في منزلك وستحصل على المزيد من المرح. 

الألعاب:

تعد ممارسة الألعاب خيارًا رائعًا لتجمع العائلة والأصدقاء. إنه الخيار الأفضل للاستمتاع به لأن كل عضو يمكنه المشاركة في اللعبة؛ لأن خوض القليل من المنافسة الودية أمر ممتع دائمًا، الجميع يحب الفوز، لذا خطط لقضاء ليلة ممتعة واستمتع بها مع عائلتك وأصدقائك.

حفلة رأس السنة:

زين غرفتك كساحة رقص واستمتع بكل إيقاع، لذا قم بإعداد قائمة تشغيل لأغانيك المفضلة واضغط على حلبة الرقص، هذه أيضًا واحدة من أفضل الأفكار للاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة. باستخدام المعدات المناسبة، يمكن تحويل أي غرفة في منزلك إلى نادٍ، قم بإعداد بعض الأضواء الساطعة، من الناحية المثالية تلك التي تشتعل، وقم بتصوير بعض الموسيقى من خلال مكبرات الصوت وستحصل على لحظة مثالية.

إجازات العام الجديد افكار للعام الجديد احفالات راس السنة ليلة رأس السنة أفكار لتنظيم حفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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