وزير الكهرباء يستعرض الخطط التي تم تجهزيها لتزويد ليبيا والعراق والأردن وقبرص واليونان بخط كهرباء مصري

استعرض وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر جهود الدولة في دعم خططها لتزويد كافة المدن والمناطق بالكهرباء والخطط التي تم تجهزيها لتزويد ليبيا والعراق والأردن وقبرص واليونان بخط كهرباء مصري.



وقال شاكر- خلال افتتاح مجموعة من مشروعات الكهرباء والطاقة في صعيد مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، إن الوزارة أيضا دعمت جهود الدولة في تزويد الكهرباء للمناطق الزراعية التي تنفذ فيها مشروعات قومية وعلى رأسها مشروع شرق العوينات ومشروعات تنمية سيناء ومشروعات توشكى بالتسيق مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة تواكب النمو الهائل في حجم الطلب على الكهرباء بل إنها تسعى لزيادة جهودها لتصدير الكهرباء للأردن وليبيا والعراق وقبرص واليونان.. واستعرض أيضا مجموعة من المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة الساحل الشمالي والخط الذي تم توصيله هناك والذي أكد أنه سيغذي أيضا محطة الضبعة النووية.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الحصول على تقنيات تكنولوجية عالية تجعلها تنقل ما تريده من كهرباء إلى كافة ربوع الجمهورية، وأن الدولة لديها 15 ألف ميجا/وات احتياطي تستفيد منها في التصدير للخارج ومد المشروعات القومية بما يلزم من كهرباء.. مؤكدا أن مصر مغطاة الأن بالكامل بشبكات قوية لنقل الطاقة الكهربائية.

وقال الدكتور شاكر إن "مصر كان لديها مراكز تحكم للجهد الفائق قبل 2014 بإجمالي 7 مراكز ، ويتم حاليا إنشاء 6 مراكز بتكلفة استثمارية تصل 4ر5 مليار جنيه، حيث يوجد مركز تحكم إقليمي (مصر الوسطى) وتحكم اقليمي (مصر العليا)، وأنه سيتم افتتاحها اليوم.

وأضاف: أن هناك مراكز تحكم تحت الإنشاء والتحديث، منها التحكم الإقليمي للقناة، والتحكم الإقليمي للقاهرة والتحكم الإقليمي للاسكندرية جاري تحديثها، والتحكم الإقليمي للدلتا تحت الإنشاء.. موضحا أن الوزارة تحاول رفع كفاءة التشغيل إلى أقصى درجة ممكنة مما يساعد على عدم وجود انقطاع أو إخفاق في توصيل الطاقة الكهربائية .

وتابع: أنه يتم حاليا إنشاء مركز تحكم قومي كبير في العاصمة الادارية تم طرحه خلال مناقصة عالمية تم إرسائه على شركة "سيمينس " و" حسن علام " ، تم البدء في تنفيذه خلال عام 2020 بتكلفة حوالي 840 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 24 شهرا .

واستطرد: أن تكلفة مركز تحكم اقليمي سمالوط (مصر الوسطى ) تبلغ حوالي 684 مليون جنيه يتحكم في تشغيل 91 محطة محولات يعمل على مراقبة ما يحدث في المحطات والسيطرة عليها وتشغيلها عن بعد.

وفيما يخص تحكمات شبكات التوزيع ، قال شاكر إن تحكمات شبكات التوزيع تعمل على المراقبة والتحكم في الشبكة لحظيا ويعرض حالة الشبكة والفصل والتوزيع عن بعد، ويستطيع نقل التغذية ويعيد الكهرباء بأسرع ما يمكن .

وأضاف ان لدينا حوالي 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية حوالي 2 مليار يورو تقريبا ، وأنه سيتم إنشاء تحكمات في صعيد مصر في المنيا واسيوط وبني سويف والفيوم والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان .

واوضح وزير الكهرباء ان الوزارة طرحت مجموعة من مراكز التحكم وتم ارسائها على على مجموعة من الشركات منها شركة "شنيدر اليكتريك " تعمل في حوالي 14 مركز تحكم ، وشركة "جنرال اليكتريك " تعمل على تنفيذ مركز تحكم بشركة الاسكندرية لتوزيع ، و"جايكا " قامت بتمويل 4 مراكز تحكم الحلمية وتم إسناده لتحالف "تويوتا" و"السويدى" .

وفيما يتعلق بالربط الكهربائي مع الدول الجوار ، قال إن لدينا ربط مع الأردن ومع ، وتم الانتهاء من عقود تنفيذ للربط المصري السوداني ، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، ومشروعات الربط الكهربائي في اتجاه الشرق.