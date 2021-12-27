الإثنين 27 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب العدل ينظم القافلة الخامسة للقاح كورونا بالإسكندرية

قافلة حزب العدل بالاسكندرية
قافلة حزب العدل بالاسكندرية

نظمت أمانة حزب العدل بالإسكندرية، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بنطاق حى العجمي، للحد من انتشار الفيروس، ولحماية صحة المواطنين.

واستقبلت القافلة التي نظمتها الأمانة بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، عشرات المواطنين من سكان منطقة البيطاش وشهر العسل من الراغبين في الحصول على اللقاح.

وأكد مايكل سمير، أمين دائرة الدخيلة بحزب العدل، أنه تلبية لطلبات المواطنين من سكان حى العجمى، سيتم تنظيم قوافل اخرى لتلقي الجرعة الثانية بنفس الاماكن التى تم فيها تلقي الجرعة الاولى.

وقدم حزب العدل الشكر لمسئولي مديرية الصحة بقيادة الدكتور سعيد السقعان وجميع العاملين على القافلة، لتعاونهم وتوفيرهم اللقاح وتحملهم ساعات العمل المتواصلة في ظل ضغط جماهيري شديد.

كانت أمانة الإسكندرية بحزب العدل بقيادة محمد أبو شنب، قد دشنت العمل على تنظيم قوافل لقاح كورونا، ونظمت خمسة قوافل حتى الان، في أكثر من مكان في شرق وغرب الثغر، مؤكدة على استمرار تنظيم تلك القوافل حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من السادة المواطنين، عملا على الحد من انتشار الوباء. 

حزب العدل أمانة حزب العدل فيروس كورونا صحة المواطنين العجمي الجرعة الاولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

موجة من الصقيع والأرصاد تحذر.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسي: نستهدف وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بإنتاج الطاقة المتجددة

«القابضة للصناعات الغذائية»: مصر تستهلك 2.6 مليون طن زيوت سنويًا

السبت.. إصدار أول وثيقة تأمين على المصريين بالخارج بـ100 ألف جنيه

«البترول»: زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى لـ405 آلاف سيارة

«بتروجاس» تُعلن عن وظائف جديدة بنظام الإعارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

تعادل الأهلي وفيوتشر 1 - 1 في الدوري المصري

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الاحتلال بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان السوري المحتل

عضو عن الليكود: حكومة اسرائيل فشلت فى التعامل مع التطعيم ضد كورونا

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى: نتيجة فحص كورونا لبينيت سلبية