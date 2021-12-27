حزب العدل ينظم القافلة الخامسة للقاح كورونا بالإسكندرية

نظمت أمانة حزب العدل بالإسكندرية، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، بنطاق حى العجمي، للحد من انتشار الفيروس، ولحماية صحة المواطنين.

واستقبلت القافلة التي نظمتها الأمانة بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، عشرات المواطنين من سكان منطقة البيطاش وشهر العسل من الراغبين في الحصول على اللقاح.

وأكد مايكل سمير، أمين دائرة الدخيلة بحزب العدل، أنه تلبية لطلبات المواطنين من سكان حى العجمى، سيتم تنظيم قوافل اخرى لتلقي الجرعة الثانية بنفس الاماكن التى تم فيها تلقي الجرعة الاولى.

وقدم حزب العدل الشكر لمسئولي مديرية الصحة بقيادة الدكتور سعيد السقعان وجميع العاملين على القافلة، لتعاونهم وتوفيرهم اللقاح وتحملهم ساعات العمل المتواصلة في ظل ضغط جماهيري شديد.

كانت أمانة الإسكندرية بحزب العدل بقيادة محمد أبو شنب، قد دشنت العمل على تنظيم قوافل لقاح كورونا، ونظمت خمسة قوافل حتى الان، في أكثر من مكان في شرق وغرب الثغر، مؤكدة على استمرار تنظيم تلك القوافل حتى يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من السادة المواطنين، عملا على الحد من انتشار الوباء.