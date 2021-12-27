الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نفذوا 16 جريمة.. حبس عصابة الدراجات النارية بالعجوزة

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين عصابة لسرقة الدراجات النارية بمنطقة العجوزة محافظة الجيزة. 

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة السرقة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول مدى ارتكابهم جرائم أخرى، كما قررت النيابة حبس 3 متهمين آخرين باع لهم المتهمون المسروقات واشتروها منهم مع علمهم بانها مسروقة. 

كانت تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر قفل المسوجر وتشغيلها بتوصيل الأسلاك" مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (16) واقعة سرقة وأرشدوا عن أماكن ارتكابها، وكذا أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عملائهم سيئي النية" ( 3 أشخاص) وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمين والمسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية العجوزة السرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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