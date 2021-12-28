الأربعاء 29 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق| الذرة ب5230 جنيه للطن والنخالة 3350

اعلاف
اعلاف

تنشر جريدة الدستور أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق.. شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين استقرارا فى الاسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنينى “ : 5230 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 5230 جنيه كما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 5080 جنيه فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وبلغ سعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5730 جنيه، وبلغ طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9800 جنيه فيما بلغ طن كسب صويا محلى 44% : 8600 جنيه وبلغ طن كسب صويا 46% محلى : 8950 جنيه وبلغ طن صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه كما بلغ سعر طن صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم 

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران ” محلى ” : 3750 جنيه، وسعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 14950 جنيه، وسعر طن جيلوتين ” محلى”: 14750 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة : 3350 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيه

أسعار أعلاف الدواجن

وبلغ سعر طن اعلاف الدواجن بادى 23 % : 8700 جنيه، وبلغ سعر طن طن علف دواجن نامى 21 % : 8550 جنيه في حين بلغ طن علف دواجن ناهى 19% : ” 8350 جنيه وبلغ طن علف دواجن بادى نامى : 7150 جنيه، كما بلغ طن علف بياض 18% : 7550 جنيه، وبلغ طن علف بياض 17 % : 7400 جنيه، وبلغ طن علف دواجن بياض 16 % : 7300 جنيه، وطن علف بياض 14% : 6750 جنيه

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين وزيادة إنتاج الاعلاف

أسعار الدواجن الذرة الأعلاف أعلاف النخالة أسعار الأعلاف اليوم الأعلاف اليوم أسعار أعلاف الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الصعيد

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