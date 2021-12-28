أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق| الذرة ب5230 جنيه للطن والنخالة 3350

تنشر جريدة الدستور أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق.. شهدت أسعار الأعلاف اليوم الاثنين استقرارا فى الاسواق، حيث بلغ سعر طن الذرة ” أرجنينى “ : 5230 جنيه، وبلغ سعر طن الذرة “برازيلى”: 5230 جنيه كما بلغ سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 5080 جنيه فيما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

وبلغ سعر كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” : 5730 جنيه، وبلغ طن بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9800 جنيه فيما بلغ طن كسب صويا محلى 44% : 8600 جنيه وبلغ طن كسب صويا 46% محلى : 8950 جنيه وبلغ طن صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه كما بلغ سعر طن صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه، وبلغ سعر طن صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه، بينما بلغ سعر طن صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وبلغ سعر طن كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، وبلغ سعر طن رده بران ” محلى ” : 3750 جنيه، وسعر طن جيلوتين ” مستورد ” : 14950 جنيه، وسعر طن جيلوتين ” محلى”: 14750 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة : 3350 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد )، وسجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيه

أسعار أعلاف الدواجن

وبلغ سعر طن اعلاف الدواجن بادى 23 % : 8700 جنيه، وبلغ سعر طن طن علف دواجن نامى 21 % : 8550 جنيه في حين بلغ طن علف دواجن ناهى 19% : ” 8350 جنيه وبلغ طن علف دواجن بادى نامى : 7150 جنيه، كما بلغ طن علف بياض 18% : 7550 جنيه، وبلغ طن علف بياض 17 % : 7400 جنيه، وبلغ طن علف دواجن بياض 16 % : 7300 جنيه، وطن علف بياض 14% : 6750 جنيه

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة دعم المربين وزيادة إنتاج الاعلاف