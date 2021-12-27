أستراليا تسجل أول حالة وفاة بالمتحور أوميكرون وتشدد قيود كورونا

سجلت أستراليا، اليوم الإثنين، أول حالة وفاة بالمتحور أوميكرون، بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.



وذكرت وكالة الأنبا الأسترالية أن حالة الوفاة لرجل في الثمانينيات من العمر في مستشفى ويستميد، وكان مقيمًا في مرفق لرعاية المسنين غرب سيدني، حيث أصيب بالعدوى.



وكان الرجل قد تلقى جرعتين من لقاح "كوفيد-19"، وكان يعاني من ظروف صحية مرضية مزمنة.



وسجلت أستراليا في المجمل 9123 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 311 ألفا و83 إصابة، فيما شهدت 6 حالات وفاة جديدة من بينها أول وفاة بأوميكرون.. ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2196 وفاة.



وشددت السلطات في نيو ساوث ويلز اعتبارًا من الساعة 12.01 صباحًا (بالتوقيت المحلي) حيث عادت أماكن الضيافة أيضًا لاستقبال الاشخاص بحدود شخص واحد لكل مترين مربعين، مع عدم وجود حد للكثافة في الأماكن المفتوحة. وقالت حكومة نيو ساوث ويلز إن هذه القيود ستستمر حتى 27 يناير المقبل.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول إفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.