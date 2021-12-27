الإثنين 27 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسترالي ممنوع من مغادرة إسرائيل إلا بعد 8000 عام

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

منعت دعوى طلاق أبا أستراليا لطفلين من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبا، بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عاما من العمر للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته. 

وعندها قدمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان حتى يدفع "ديونا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013. 

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة. 

وأوضح هابرت: "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل". 

و يُعتقد أن هابرت هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

و قال هابرت في تصريح لموقع News.com.au إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قبل الجهاز القضائي الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت الولايات والمقاطعات الأسترالية حصيلة إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بثاني عيد ميلاد في ظل الجائحة.

و سجلت ولاية نيو ساوث ويلز 6288 إصابة جديدة، أعلى حصيلة تسجل في 24 ساعة، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية.

 و في ولاية فيكتوريا، تم تسجيل إصابة 2108 أشخاص بفيروس كورونا، الأمر الذي أفسد خططهم للاحتفال بعيد الميلاد، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة في فيكتوريا.

كما أعلنت ولاية كوينزلاند تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة بلغت 765 إصابة جديدة، بينما سجلت ولاية تاسمانيا، وهي عبارة عن جزيرة جنوب أستراليا، حصيلة قياسية أيضًا بلغت 33 إصابة بكورونا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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