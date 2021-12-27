باريس تعتقل سوريا - فرنسيا على خلفية «تزويد دمشق بمكونات أسلحة كيميائية»

وجهت باريس تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري تم اعتقاله للاشتباه بـ"تزويده دمشق بمكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف، أن المتهم مولود عام 1962 ويقيم في الخارج، وقد تم توقيفه جنوب فرنسا.

وأوضح مصدر قضائي أنه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وجهت إليه خصوصا تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب"، ووضع رهن الحبس الاحتياطي.

وتنفي سوريا الادعاءات الغربية حول استخدامها لمواد كيميائية خلال الأعمال العسكرية ضد المجموعات المسلحة.

وتقول دمشق إن الاتهامات الصادرة لا تستند إلى أي أدلة ملموسة ولا تعكس أي دقة أو موضوعية.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 104611 حالة إصابة جديدة بكورونا، في أعلى رقم قياسي يومي منذ تفشي الوباء في البلاد، ليصل إجمالي عدد الحالات لديها إلى 9088371.

وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية أن إجمالي 16162 مريضًا مصابًا بكورونا تم نقلهم إلى المستشفى و3282 منهم في العناية المركزة.

وأضافت الهيئة أنه مع تسجيل 84 حالة وفاة إضافية بسبب كورونا، وصل عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 122546.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن 52712462 شخصًا تلقوا جرعة لقاح واحدة على الأقل، حيث يمثلون بذلك حوالي 78.2% من جميع السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.