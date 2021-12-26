بعد موافقة البرلمان.. جبارة: «ندرة تخصصات أكاديمية الفنون بدأت فى 2017»

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر برقم 158 لسنه 1981 ولإعادة النظر فى نص المادة رقم 82 والتى تتيح تعيين جميع أعضاء هيئة التدريس بوصفه أستاذ متفرغ بعد بلوغهم سن المعاش وذلك بسبب ندرة تخصصات أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وصعوبة وطول فترة أعدادهم فضلا عن سعى الأكاديمية لافتتاح عدة فروع جديدة لها

قالت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، لـ«الدستور»، إنه منذ عام 2017 خرج 13 عضواً بهيئة التدريس من الأكاديمية على المعاش، وهو ما دفعنا لإعادة النظر في القانون رقم 15 لسنة 1981، وخاصة المادة 82 منه.

وتابعت أنه بعد الموافقة بشكل نهائى على التعديلات سيتم تطبيقها على عضو هيئة التدريس الذي يتفرغ فى سن الستين على درجته العملية، وهو ما يسمح لعضو هيئة التدريس الحصول على أجره إلى جانب معاشه، كما يبقى له الحق في الانتداب لأى جامعة.

وأوضحت "جبارة"، أن التعديل ينطبق على الاساتذة المتفرغين الحاليين ممن خرجوا علي المعاش ولكن ليس بأثر رجعى.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتورة غادة جبارة رئيسًا لأكاديمية الفنون لمدة أربعة أعوام، بناءًا على ترشيح من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.