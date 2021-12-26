على يد «فكهاني».. إصابة موظف بسوق الجملة بجرح قطعي في الوجه بالمنصورة

أصيب موظف بمجمع تسويق الخضر والفاكهة بمدينة المنصورة، التابع للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، بجرح قطعي غائر في وجهه، على يد بائع فاكهة بسبب امتناعه عن دفع التعريفة الرسمية لسوق الجملة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول المدعو "عرفة حفظي" مفتش بمجمع تسويق الخضر والفاكهة التابع للغرفة التجارية بالمنصورة، مصابًا بجرح قطعي غائر في وجهه، وجرى إسعافه وتلقى العلاج اللازم "26 غرزة داخليًا وخارجيًا بالوجه.

وبسؤال شهود عيان بسوق الجملة أكدوا حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشخص يدعى "إ. ا" وشهرته "الفكهانى" بسبب امتناعه عن دفع رسوم السوق التى أقرتها المحافظة، وقام على إثرها " الفكهاني" بالتعدى على الموظف بالضرب فى وجهه بسلاح أبيض "سكينة الموز"، فأحدث إصابته ولاذ بالفرار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.