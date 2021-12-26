الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأعلى للآثار» يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمعرض «أكسبو 2020 دبي»

مصطفى وزيرى
مصطفى وزيرى

ألقى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محاضرة حول أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية المشتركة وأعمال الترميم التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية بعدد من الأماكن الأثرية على مستوي الجمهورية.

جاء ذلك على هامش الفعاليات التي يقيمها الجناح المصري بمعرض أكسبو 2020 دبي.

وقد تناولت المحاضرة إلقاء الضوء على  المشروعات الأثرية الجارية حاليا والتي سيتم الانتهاء منها وافتتاحها قريبا، هذا بالاضافة إلى تطوير خدمات الزائرين بعدد من المواقع الاثرية والمتاحف المصرية.

يشار إلى أن مصر تشارك بمعرض أكسبو 2020 دبي بتابوت للكاهن بسماتيك ابن اوزير، والذي تم الكشف عنه في منطقة اثار سقارة، بالإضافة إلى خمسة مستنسخات أثرية تمثل نماذج من كنوز الملك توت عنخ آمون، هي القناع الجنائزي الذهبي، وكرسي العرش الذهبي، وتمثال الحارس للملك توت عنخ آمون، و3 توابيت ملكية، بجانب نموذج لتمثال الإلهة "ماعت"
وقد أقامت وزارة السياحة والآثار عدد من الفعاليات بالجناح المصري بالمعرض حيث شاركت الأستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج في ندوة بعنوان "السياحة المصرية: إرساء أجواء جديدة للسياحة" استعرضت خلالها جهود الوزارة نحو خلق منتج سياحي مصري متكامل ومتنوع، ودور الحملات الدعائية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري.

مصر المواقع الأثرية السياحة المصرية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتاحف المصرية اعمال الترميم معرض إكسبو دبي معرض إكسبو 2020 دبي

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الأخلاق المصرية

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