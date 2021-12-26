الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بهاء سلطان يستعد لتسجيل آخر ألبوماته مع نصر محروس

بهاء سلطان
بهاء سلطان

بدأ النجم بهاء سلطان وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد وذلك استعدادًا لطرحه في الأسواق قريبًا، وذلك بعد جلسة الصلح بينه والمنتج نصر محروس بعد تدخل النجمة القديرة إسعاد يونس.

ويتعاون بهاء سلطان في الألبوم الجديد مع المنتج نصر محروس في آخر تعاون بينهما بعد أن قام نصر محروس بإبراء ذمة بهاء سلطان ليحق له التعامل مع أي شركة إنتاج أخرى”.

ويعمل الطرفين حاليًا على تسجيل باقي أغنيات ألبوم “سيجارة”، والتي أقرت المحكمة أنه شابها عيوب هندسة وطالبت بإعادة تسجيلها مرة أخرى.

وانتهى المطرب بهاء سلطان خلال الأسبوع الماضي من تصوير إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، تعرض غدًا الإثنين، على شاشة «دي إم سي»، ويتواجد في الحفل المنتج الموسيقي نصر محروس وسط مفاجأة كبيرة للجمهور.

وعقب الصلح بين الثنائي بعد سلسلة من الخلافات التي انتهت في ساحات القضاء، يستعد بهاء سلطان لإطلاق 4 أغان جديدة من الألبوم السابق الذي لم يرَ النور، وقضت المحكمة بأن يقدمها بهاء سلطان مع منتجه القديم، وبعدها يصبح حرا من عقد الاحتكار السابق.

 

خلافات بهاء سلطان ونصر محروس

بدأت حكاية نصر وبهاء منذ عام 2000 بعد التعاون بينهما فى ذلك الوقت وحققا نجاحا كبيرا بعدد من الألبومات الناجحة،  لكن لم يدم هذا الوفاق وحدثت خلافات بينهما على شروط التعاقد بأحد الألبومات.

وفى عام 2014 وصل الأمر إلى طريق مسدود ووصلا لساحات القضاء، وغاب بهاء سلطان عن الأضواء ولم يقدم أى ألبومات

باستثناء بعض الأغانى أو تترات بعض المسلسلات حتى نادى البعض فى الوسط الفنى بالصلح بينهما.

المطرب بهاء سلطان سيجارة برنامج صاحبة السعادة فري ميوزك بهاء سلطان المنتج نصر محروس النجم بهاء سلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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