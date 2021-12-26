الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن والصين يبحثان الوضع الصحى والاحتياجات الطبية الملحة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة اليمينة شوقي الشرجبي

التقى وكيل وزارة الصحة اليمينة شوقي الشرجبي، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج، أوضاع القطاع الصحي في اليمن والاحتياجات الصحية الملحة.

وثمن المسئول اليمني الدعم المقدم من الصين لليمن في المجالات كافة، مؤكداً أن بكين شريك استراتيجي للحكومة الشرعية.

من جانبه، أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارة لدعم القطاع الصحي.

جائحة كورونا في اليمن

وعلى سياق آخر، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية للسلطات الصحية، حول عدد الإصابات بكورونا، فقد تجاوز اليمن حتى الأسبوع الأول من ديسمبر 2021، عشرة آلاف حالة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة تحديدا 10,034 إصابة، منها 1955 حالة وفاة، و6917 حالة شفاء وتعافي، في مختلف المحافظات المحررة.

فيما تواصل مليشيات الحوثي رفضها الإفصاح عن أي معلومات عن حالات الإصابة والوفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وزارة الصحة اليمينة شوقي الشرجبي اليمن كانغ يونغ القطاع الصحي أساليب المواجهة التي تبنتها الحكومة اليمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

الرئيس السيسى يزرع أشجار النخيل الفاخر فى توشكى وسط شباب العاملين

«الصحة»: افتتاح المرحلة الأولى من «عيادات المرأة الآمنة» يناير المقبل

النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا