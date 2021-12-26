اليمن والصين يبحثان الوضع الصحى والاحتياجات الطبية الملحة

التقى وكيل وزارة الصحة اليمينة شوقي الشرجبي، اليوم الأحد، مع السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج، أوضاع القطاع الصحي في اليمن والاحتياجات الصحية الملحة.

وثمن المسئول اليمني الدعم المقدم من الصين لليمن في المجالات كافة، مؤكداً أن بكين شريك استراتيجي للحكومة الشرعية.

من جانبه، أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الوزارة لدعم القطاع الصحي.

جائحة كورونا في اليمن

وعلى سياق آخر، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية للسلطات الصحية، حول عدد الإصابات بكورونا، فقد تجاوز اليمن حتى الأسبوع الأول من ديسمبر 2021، عشرة آلاف حالة.

وبلغ عدد الحالات المسجلة تحديدا 10,034 إصابة، منها 1955 حالة وفاة، و6917 حالة شفاء وتعافي، في مختلف المحافظات المحررة.

فيما تواصل مليشيات الحوثي رفضها الإفصاح عن أي معلومات عن حالات الإصابة والوفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.