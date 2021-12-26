تماشيًا مع رؤية الدولة للتوسع الأفقى والمخطط الاستراتيجى ٢٠٥٢ تعمل عامر جروب على توسيع نطاق مشاريعها لتصل إلى الحى المالى كونه إحدى الركائز الأساسية فى العاصمة الإدارية الجديدة

تبنت الحكومة المصرية، خلال الأعوام الماضية، التوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع، واتجهت لتطبيق كل آلياته ومميزاته فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، التي تم إنشاؤها في شرق القاهرة، بمعايير التنمية المستدامة، وتمثل نموذجًا للتحول الرقمي، بالتركيز على إدارة الطاقة الذكية والمتجددة، ونشر أنظمة الأمن والمراقبة من خلال مركز القيادة والتحكم المتكامل، لتكون مركزاً سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، اعتمادًا على موقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية، فضلاً عن إنشاء وتطوير العديد من الطرق والمحاور ووسائل النقل التي تسهل حركة الانتقال من وإلى العاصمة الجديدة.

ومن المخطط أن تضم العاصمة الإدارية الجديدة ثلاث مراحل تنموية، تتضمن عدة أحياء ومناطق للترفيه والسكن والحدائق المركزية، ومن بينها الأحياء السكنية، والحي الحكومي، والحي المالي أو حي المال والأعمال والذي يُعد من أهم الأحياء في العاصمة الإدارية الجديدة وأحد المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى على مساحة 195 فدانا؛ باستثمارات نحو 3 مليارات و200 ألف دولار، بهدف لتوفير مركز عالمي يقدم خدمات متطورة ومتنوعة لأصحاب المال والأعمال، يتوافر بها العديد من البنوك الكبرى العالمية، ويستهدف جذب أكبر 500 شركة في العالم عن طريق عملية ترويج شاملة.

وتماشيًا مع رؤية الدولة للتوسع الأفقي والمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، تسعى مجموعة "عامر جروب" لتطوير مشروعات متنوعة تناسب احتياجات السوق المختلفة، وتتبع أساسيات وآليات مدن الجيل الرابع في جميع أنحاء مصر، كما تشارك في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بصفته مشروع قومي، لابد من تضافر كل الجهود فيه حتى يتم الانتهاء منه بأعلى كفاءة وجودة، ويُعد مشروع "سنترال كابيتال" الذي تقوم بتطويره "عامر جروب" في العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا مميزًا لمشاركة القطاع الخاص في هذه المنطقة، ويتوسط "سنترال كابيتال" الحي المالي ويتمتع بكل مميزاته.

ومن المخطط أن يتم إنشاء مشروع "سنترال كابيتال" على مساحة ٤٤٩٥ مترا مربعا، بمساحة إنشاءات تبلغ ١٥٧١٠ أمتار مربع، تتضمن ٣٠ ألف متر مربع مباني، بجانب مكاتب تتراوح مساحاتها بين ۳٠ و٩۳٠ مترا مربعا، بإجمالي عدد وحدات ١٨۳ وحدة إدارية، وجراج سيارات يستوعب حوالي ٢٠٠ سيارة، وذلك باستثمارات تبلغ 225 مليون جنيه، وقد انتهت شركة "عامر جروب" من تنفيذ أكثر من 25% من أعمال الخرسانات بالمشروع ومن المقرر افتتاحه مع بداية عام ٢٠٢۳.

تعليقًا على هذا المشروع، قال سعد الخبيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "عامر جروب"، إن المجموعة باعتبارها من أكبر الشركات العقارية المصرية، تسعى دائمًا لدعم خطة التنمية العمرانية التي تتبناها الحكومة المصرية، وتتميز محفظة الشركة المتنوعة بمشاريع مختلفة تتماشى مع رؤية الدولة للتوسع الأفقي والمخطط الاستراتيجي ٢٠٥٢، لافتًا إلى أن مشروع "سنترال كابيتال" هو مشروع إداري بالعاصمة الإدارية الجديدة، يمثل رؤية "عامر جروب" لأهمية هذا المشروع القومي، وانطلاقًا من سعي الشركة لإطلاق مشروعات تنموية، ووضع خلاصة خبرتها العقارية الممتدة لعشرات السنوات في هذا المشروع، كما تم وضع تصميماته ومواصفاته طبقًا لأحدث المعايير العالمية لإنشاء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع.